На Слюдянском озере запрещено подплывать к краснокнижным кувшинкам

Слюдянское озеро, известное своей уникальной природой, столкнулось с серьезной угрозой — сокращением популяции редких растений, занесенных в Красную книгу Иркутской области. Речь идет о Кувшинке чисто-белой и Ирисе сглаженном, которые могут исчезнуть. Об этом КП-Иркутск сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям региона.
— Основная проблема — неконтролируемый туристический поток. Посетители, желая сделать эффектные фотографии, заплывают на лодках и сапбордах в зоны цветения, повреждая растения. Кроме того, оставленный мусор меняет химический состав воды, что ухудшает условия для роста редких видов. Отдельную угрозу представляет незаконный сбор растений местными жителями и туристами, — комментируют в пресс-службе Дирекции.
Напомним, на территории озера действует режим особой охраны, запрещающий сбор растений и нанесение вреда экосистеме. Нарушителям грозит штраф от 3000 рублей. Специалисты призывают соблюдать правила поведения и помочь сохранить уникальную флору Слюдянского озера для будущих поколений.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что ущерб на 1,5 млрд рублей нанесен землям сельхозназначения Приангарья.