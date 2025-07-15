На Слюдянском озере запрещено подплывать к краснокнижным кувшинкам

Слюдянское озеро, известное своей уникальной природой, столкнулось с серьезной угрозой — сокращением популяции редких растений, занесенных в Красную книгу Иркутской области. Речь идет о Кувшинке чисто-белой и Ирисе сглаженном, которые могут исчезнуть. Об этом КП-Иркутск сообщили в Дирекции по особо охраняемым природным территориям региона.