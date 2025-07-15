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ЕС продолжает давить на Россию: начато обсуждение 19-й пакета санкций при несогласованном 18-м

ЕС начал обсуждать 19-й пакет санкций против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Европейский союз начал предварительное обсуждение нового, уже 19-го по счету, пакета ограничительных мер против России. Эту информацию «Известиям» подтвердил чешский представитель в Европарламенте Томаш Здеховски.

«Обсуждения 19-го пакета уже ведутся, хотя и находятся на ранней и неофициальной стадии. Главная проблема заключается в усталости от санкций — не политической, а технической», — рассказал Здеховски.

Напомним, что 18 пакет ограничительных мер ЕС против России пока не получил окончательного одобрения. Как сообщается, Венгрия и Словакия намерены продолжать блокировать предложение Европейской комиссии о полном запрете импорта российских углеводородов к 2028 году. Эти страны поставили снятие своих возражений в зависимость от отказа Брюсселя от данной инициативы при утверждении нового санкционного пакета.

Ранее обещанное «важное заявление» сделал президент США Дональд Трамп. Так, глава Белого дома объявил о готовности ввести беспрецедентные 100% вторичные санкции против России и стран, поддерживающих с ней торговые отношения. Это произойдет, если в течение 50 дней не будет заключено мирное соглашение по украинскому конфликту.

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