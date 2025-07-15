ЕС продолжает давить на Россию: начато обсуждение 19-й пакета санкций при несогласованном 18-м

Напомним, что 18 пакет ограничительных мер ЕС против России пока не получил окончательного одобрения. Как сообщается, Венгрия и Словакия намерены продолжать блокировать предложение Европейской комиссии о полном запрете импорта российских углеводородов к 2028 году. Эти страны поставили снятие своих возражений в зависимость от отказа Брюсселя от данной инициативы при утверждении нового санкционного пакета.