Друзья рассказали об отношениях дочери Абдулова с режиссером Федорцовым

На днях журналисты сообщили о первом серьезном романе дочери покойного актера Александра Абдулова 18-летней Евгении. Она встречается с одногруппником — 32-летним Алексеем Федорцовым. Они вместе учатся на режиссерском факультете во ВГИКе, курс Владимира Хотиненко. В начале июля влюбленные вместе появились на премьере сериала «Открытый брак. Акт второй».
Друзья пары рассказали, что Евгения строит большие планы на будущее с избранником. Он отличник, имеет стабильный доход за счет съемок клипов и выглядит в глазах девушки идеальным вариантом для семейной жизни. Но Алексей не спешит переводить их отношения на другой уровень.
По словам друзей, дочь Абдулова ждет от режиссера предложения жить вместе, однако он привык жить один и не хочет менять привычки.
— Евгения очень ждет, когда Алексей предложит ей переехать к нему. А Федорцов пока готов жить только со своей собакой по кличке Марли. Он никогда не был женат и у него нет детей, — цитирует друзей «Экспресс газета».
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