Друзья рассказали об отношениях дочери Абдулова с режиссером Федорцовым

В конце 2025 года фигурист Илья Авербух и актриса Елизавета Арзамасова отметят пятую годовщину свадьбы. Пара, разница в возрасте которой составляет 22 года, уже воспитывает двоих детей. Недавно спортсмен дал интервью журналистке Ксении Собчак, где рассказал, что на момент их знакомства артистке было 15 лет. Но она, по его мнению, «уже не была ребенком» и «у нее все было». Эти слова вызвали неоднозначную реакцию общества. «Вечерняя Москва» подробнее расскажет об истории любви Авербуха и Арзамасовой.