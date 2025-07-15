У мигрантов начнут забирать часть с каждой зарплаты в пользу россиян

В России также обсуждается возможность введения новых государственных сборов для иностранных граждан, приезжающих на работу. Согласно проекту, за выдачу или переоформление патента для работы мигрантам из безвизовых стран придется заплатить 4200 рублей. Также предлагается обязать приезжих работников предъявлять при пересечении границы с Россией медицинскую страховку с результатами анализов, в том числе тестом на ВИЧ, пишет RT.