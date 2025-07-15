Ачинску назначили нового прокурора

Накануне он был представлен руководителям местных органов власти, правоохраны и суда.
Примоленный в 2012 году окончил СФУ по специальности «Юриспруденция». В июне 2014 года был принят на службу в органы прокуратуры края помощником прокурора Свердловского района Красноярска. С января 2017 года занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы, с марта 2020 года — заместителя Ачинского городского прокурора, а с мая 2022 года являлся прокурором Козульского района.
С учетом специфики Ачинска и особого внимания к ней со стороны надзорного ведомства и.о. прокурора края Артём Шибаков обозначил Дмитрию Примоленному круг приоритетных задач. Среди них: мониторинг реализации нацпроектов; контроль налоговой задолженности; погашение долгов по зарплате; выявление неформальной занятости и легализация трудовых отношений; пресечение экологических правонарушений и преступлений; обеспечение промышленной безопасности, законности отчуждения земельных участков и тарифообразования; исключение нелегальной миграции; охрана здоровья и в целом повышение раскрываемости преступлений.
Также прокуроры встретились с жителями Ачинского района. Они обратились про поводу предоставления мер социальной поддержки; соблюдения законодательства в сфере ЖКХ, бесперебойного водоснабжения села Ястребово и иных жилищных прав; безопасности дорожного движения и отсутствия ремонта автодороги; работы местных правоохранительных органов.
По принятым жалобам организованы проверки, прокуратура обещает добиваться восстановления нарушенных прав каждого заявителя.