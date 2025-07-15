Ачинску назначили нового прокурора

Примоленный в 2012 году окончил СФУ по специальности «Юриспруденция». В июне 2014 года был принят на службу в органы прокуратуры края помощником прокурора Свердловского района Красноярска. С января 2017 года занимал должность прокурора отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы, с марта 2020 года — заместителя Ачинского городского прокурора, а с мая 2022 года являлся прокурором Козульского района.