Россиян успокоили по поводу массовых отключений интернета: какие изменения скоро произойдут

При этом существует риск ошибочного отключения доступа в тех регионах, где подобные меры не требуются. Как отмечает собеседник редакции, одной из причин подобных обращений называют использование LTE-оборудования в технологических процессах на ряде объектов. Он также подчеркивает, что внезапные блокировки интернет-соединения ведут для пользователей не только к невозможности воспользоваться сервисами такси, навигацией или онлайн-платежами: поскольку все больше голосового трафика переводится в сети LTE, в случае отсутствия доступа к интернету абоненты лишаются и возможности совершать телефонные звонки.