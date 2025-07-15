В России с 1 марта изменится срок предоставления квитанций за ЖКХ

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Срок предоставления квитанций за ЖКХ изменится в России с 1 марта 2026 года с 1-го на 5-е число месяца, сообщил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.