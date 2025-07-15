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Врач рассказала, как составить идеальный рацион без ошибок

Эндокринолог Павлова: При лишнем весе нужно точно знать калораж своего рациона.

Источник: Комсомольская правда

Чтобы похудеть и снизить риски для здоровья, нужно не просто «меньше есть», а понимать, сколько калорий потребляется ежедневно. Об этом KP.RU рассказала врач-эндокринолог, доктор медицинских наук и старший научный сотрудник факультета фундаментальной медицины МГУ, автор канала «Доктор Павлова» и книги «Обман веществ» Зухра Павлова.

— Каждому человеку, особенно с лишним весом и каким-то сопутствующими заболеваниями, нужно знать свой нынешний калораж рациона и цифру, к которой стоит стремиться, — объяснила Павлова.

Медик порекомендовала придерживаться формулы 3:3:4. Так, каждый прием пищи должен содержать примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Например, белка нужно около 1,5 г на каждый килограмм веса, а жиров — около 70 г в день при нормальной активности. Избыток даже «полезных» жиров может навредить и повысить риск онкологии и осложнений при вирусных инфекциях.

По словам эксперта, главное — соблюдать простые ориентиры: 400 г овощей в день, белок в каждом приеме пищи и немного фруктов или ягод после еды. Такой рацион поможет организму работать правильно и снижать лишний вес без резких диет.