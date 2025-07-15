Врач рассказала, как составить идеальный рацион без ошибок

Медик порекомендовала придерживаться формулы 3:3:4. Так, каждый прием пищи должен содержать примерно 30% белков, 30% жиров и 40% углеводов. Например, белка нужно около 1,5 г на каждый килограмм веса, а жиров — около 70 г в день при нормальной активности. Избыток даже «полезных» жиров может навредить и повысить риск онкологии и осложнений при вирусных инфекциях.