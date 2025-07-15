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Многодетную семью из Красноярска наградили орденом «Родительская слава»

Указ о награждении семьи Потерайло был подписан Президентом РФ.

Источник: краевое правительство

Президент России Владимир Путин наградил супругов Потерайло из Красноярска орденом «Родительская слава». Об этом рассказали в краевом правительстве. Эта награда является признанием заслуг Елены и Антона в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и активной жизненной позиции. У пары три сына и дочка. Старшие мальчики учатся в школе, а младшие двойняшки посещают детсад.

В копилке достижений активной семьи диплом за участие в патриотическом интернет-марафоне «О героях былых времен…» и первое место на Всероссийском фестивале творчества «Сокровища нации».