Многодетную семью из Красноярска наградили орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил супругов Потерайло из Красноярска орденом «Родительская слава». Об этом рассказали в краевом правительстве. Эта награда является признанием заслуг Елены и Антона в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и активной жизненной позиции. У пары три сына и дочка. Старшие мальчики учатся в школе, а младшие двойняшки посещают детсад.
В копилке достижений активной семьи диплом за участие в патриотическом интернет-марафоне «О героях былых времен…» и первое место на Всероссийском фестивале творчества «Сокровища нации».