Многодетную семью из Красноярска наградили орденом «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин наградил супругов Потерайло из Красноярска орденом «Родительская слава». Об этом рассказали в краевом правительстве. Эта награда является признанием заслуг Елены и Антона в воспитании детей, укреплении семейных ценностей и активной жизненной позиции. У пары три сына и дочка. Старшие мальчики учатся в школе, а младшие двойняшки посещают детсад.