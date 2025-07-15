Рютте: Трамп заявил НАТО об увеличении помощи Украине

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал Североатлантический альянс о своём намерении существенно увеличить поддержку украинской стороны, заявил Марк Рютте.
Генсек НАТО уточнил, что Трамп рассказал ему об этом по телефону.
«В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: “Эй, Марк, мы всерьёз хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия”. Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним», — сказал Рютте.
Он рассказал о своём разговоре с Трампом в интервью телеканалу Fox News.
Рютте утверждает, что Трамп раздражён своим телефонным разговором с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президент США заявил о необходимости сделать следующий шаг в вопросе санкций в отношении РФ.
Генсек НАТО считает, что торговые партнёры Москвы в Китайской народной республике, а также в Индии и Бразилии захотят позвонить Путину призывами к заключению мирного соглашения.
Трамп заявил, что американская сторона ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.
В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации.