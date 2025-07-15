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Рютте: Трамп заявил НАТО об увеличении помощи Украине

Генсек НАТО уточнил, что Трамп рассказал ему об этом по телефону в начале июля.

Источник: Аргументы и факты

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё в прошлый четверг проинформировал Североатлантический альянс о своём намерении существенно увеличить поддержку украинской стороны, заявил Марк Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что Трамп рассказал ему об этом по телефону.

«В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: “Эй, Марк, мы всерьёз хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия”. Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним», — сказал Рютте.

Он рассказал о своём разговоре с Трампом в интервью телеканалу Fox News.

Рютте утверждает, что Трамп раздражён своим телефонным разговором с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, президент США заявил о необходимости сделать следующий шаг в вопросе санкций в отношении РФ.

Генсек НАТО считает, что торговые партнёры Москвы в Китайской народной республике, а также в Индии и Бразилии захотят позвонить Путину призывами к заключению мирного соглашения.

Трамп заявил, что американская сторона ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что РФ следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.

В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров Российской Федерации.

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