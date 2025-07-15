Рютте: Трамп заявил НАТО об увеличении помощи Украине

«В прошлый четверг мне позвонил президент Трамп. Он сказал: “Эй, Марк, мы всерьёз хотим нарастить поддержку Украины в том, что касается оружия”. Затем уже этим утром я был в Белом доме, готовясь ко встрече с ним», — сказал Рютте.