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Трамп: Друзья и враги десятилетиями обдирали Штаты в вопросах торговли и армии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» Америку в вопросах торговли и армии.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» Америку в вопросах торговли и армии.

— Это обошлось нам в триллионы долларов, и дальше так продолжаться не может! Другим странам нужно сказать нам: «Спасибо за многолетний бесплатный проезд, но теперь мы должны делать то, что правильно для США». А мы ответим: «Спасибо за понимание ситуации. Мы очень ценим это!» — написал он в соцсети Truth Social.

14 июля Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте «похвалил» президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что его коллега смог обмануть сразу нескольких американских лидеров.

Источники СМИ считают, что Владимир Путин готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции. При этом российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году.

Хорватские репортеры отмечают, что у главы Белого дома почти нет рычагов влияния на РФ. По их мнению, угрозы Трампа совершенно пустые и поэтому не достигают цели.

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