Трамп: Друзья и враги десятилетиями обдирали Штаты в вопросах торговли и армии

— Это обошлось нам в триллионы долларов, и дальше так продолжаться не может! Другим странам нужно сказать нам: «Спасибо за многолетний бесплатный проезд, но теперь мы должны делать то, что правильно для США». А мы ответим: «Спасибо за понимание ситуации. Мы очень ценим это!» — написал он в соцсети Truth Social.