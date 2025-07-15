Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что друзья и враги десятилетиями «обдирали» Америку в вопросах торговли и армии.
— Это обошлось нам в триллионы долларов, и дальше так продолжаться не может! Другим странам нужно сказать нам: «Спасибо за многолетний бесплатный проезд, но теперь мы должны делать то, что правильно для США». А мы ответим: «Спасибо за понимание ситуации. Мы очень ценим это!» — написал он в соцсети Truth Social.
14 июля Дональд Трамп на встрече с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте «похвалил» президента РФ Владимира Путина. Он заявил, что его коллега смог обмануть сразу нескольких американских лидеров.
Источники СМИ считают, что Владимир Путин готов к тому, что терпение Дональда Трампа может лопнуть и он введет новые санкции. При этом российский лидер доволен своим взаимодействием с главой Белого дома в этом году.
Хорватские репортеры отмечают, что у главы Белого дома почти нет рычагов влияния на РФ. По их мнению, угрозы Трампа совершенно пустые и поэтому не достигают цели.