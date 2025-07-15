Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Увольнение работника в связи с достижением им предпенсионного возраста является необоснованным. За это предусмотрена уголовная ответственность, предупредила в разговоре с агентством «Прайм» заместитель руководителя Правовой инспекции труда Московской Федерации профсоюзов Валентина Захаренкова.
Человек считается предпенсионером в течение пяти лет до достижения пенсионного возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости.
«Согласно 144.1 статье УК РФ, за необоснованное увольнение с работы в связи с достижением предпенсионного возраста руководителю организации или работнику, уполномоченного принимать или увольнять сотрудника, могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до 18 месяцев. Либо обязательные работы до 360 часов», — указала эксперт.
Если предпенсионеру отказывают в приеме на работу из-за возраста, ответственность для работодателя будет такой же.
Если работника предпенсионного возврата необоснованно увольняют, он может обратиться с жалобой в профсоюзную организацию, Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд.