Раскрыто, чем обернется необоснованное увольнение из-за возраста

«Согласно 144.1 статье УК РФ, за необоснованное увольнение с работы в связи с достижением предпенсионного возраста руководителю организации или работнику, уполномоченного принимать или увольнять сотрудника, могут назначить штраф до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода за период до 18 месяцев. Либо обязательные работы до 360 часов», — указала эксперт.