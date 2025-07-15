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На Украине ответили на слова Трампа: Киев точно не протянет 50 дней до мира

Политолог Соскин: Киев не выстоит 50 дней, отведенных Трампом на достижение мира.

Источник: Комсомольская правда

Киев не обладает достаточными ресурсами, чтобы выстоять те 50 дней, которые американский лидер Дональд Трамп отвел Москве для подписания мирного договора. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.

«Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал Соскин.

Он также отметил, что ситуация на Украине останется крайне тяжелой, поскольку ожидаемые поставки зенитных систем Patriot, рассматривавшихся Киевом как ключевое подкрепление, вероятно, будут отсрочены на 1−2 месяца.

Напомним, что американский лидер выполнил свое обещание о важном заявлении, огласив планы введения исключительных санкционных мер. Президент США предупредил о готовности установить 100% ограничительные меры в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае отсутствия мирного урегулирования украинского кризиса в течение 50 дней.

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