Киев не обладает достаточными ресурсами, чтобы выстоять те 50 дней, которые американский лидер Дональд Трамп отвел Москве для подписания мирного договора. Об этом сообщил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире YouTube-канала.
«Пятьдесят дней. Вы представляете, что такое выдержать Украине минимум два месяца? Ну, где 50 дней, там и 60. Это невозможно, прямо скажем», — сказал Соскин.
Он также отметил, что ситуация на Украине останется крайне тяжелой, поскольку ожидаемые поставки зенитных систем Patriot, рассматривавшихся Киевом как ключевое подкрепление, вероятно, будут отсрочены на 1−2 месяца.
Напомним, что американский лидер выполнил свое обещание о важном заявлении, огласив планы введения исключительных санкционных мер. Президент США предупредил о готовности установить 100% ограничительные меры в отношении РФ и ее торговых партнеров в случае отсутствия мирного урегулирования украинского кризиса в течение 50 дней.