В Красноярске появятся ​шесть новых арт-объектов

Участие в конкурсе приняли студенты архитектурных вузов, профессиональные скульпторы и художники, а также урбанисты-любители в возрасте от 18 до 35 лет. На суд жюри они представили 14 заявок в различных жанрах современного изобразительного искусства. Организаторы отмечают, что в этом году авторам дали полную творческую свободу с возможностью самостоятельно выбрать тему и место размещения своих работ, поэтому они получились очень необычными.