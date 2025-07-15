В Красноярске появятся ​шесть новых арт-объектов

В этом году в Красноярске появятся граффити под названиями: «Они и мы», «Девочка-Фантом, городская легенда», «Стой», «Где начинается небо», а в парках установят скульптуры «Мать-природа» и «Семья сусликов». Об этом сообщили в мэрии.
Авторов-победителей определили по итогам конкурса по оформлению городских пространств «Искра».
Участие в конкурсе приняли студенты архитектурных вузов, профессиональные скульпторы и художники, а также урбанисты-любители в возрасте от 18 до 35 лет. На суд жюри они представили 14 заявок в различных жанрах современного изобразительного искусства. Организаторы отмечают, что в этом году авторам дали полную творческую свободу с возможностью самостоятельно выбрать тему и место размещения своих работ, поэтому они получились очень необычными.
«Эксперты учитывали оригинальность идеи, отражение местных традиций и реалистичность создания, а также возможность адаптации объекта к изменениям городской среды. Победители получили до 450 тысяч рублей на реализацию своей задумки. Новые арт-объекты украсят город до 15 ноября этого года», — рассказали в мэрии, но не назвали места их расположения.
Напомним, «Искра» — это конкурс социальных проектов, направленных на улучшение архитектурно-пространственного облика Красноярска. Он проводится с 2014 года главным управлением молодёжной политики администрации города совместно с центром авторского самоопределения молодежи «Зеркало». За это время на территории парков, скверов и микрорайонов города появилось более 50 оригинальных арт-объектов.