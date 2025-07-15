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Рютте: поставляемое ВСУ под контролем НАТО оружие можно сразу использовать

Генсек НАТО уточнил, что вооружение упакуют в комплекты, готовые к использованию.

Источник: Аргументы и факты

Поставляемое Украине под контролем Североатлантического альянса оружие можно сразу применять в бою, заявил Марк Рютте.

Генсек НАТО уточнил, что вооружение упакуют в комплекты, готовые к использованию.

«Оружие будет доставляться на Украину уже в таких поставках, которые позволяют им сразу использовать», — сказал он в интервью телеканалу Fox News.

Кроме того, Рютте рассказал, что президент Соединённых Штатов Дональд Трамп ещё на прошлой неделе позвонил ему, чтобы сообщить, что планирует существенно увеличить поддержку украинской стороны.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что поставка Вооружённым силам Украины американских систем Patriot займёт месяцы.

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