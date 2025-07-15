Праворульным машинам хотят ограничить доступ к дорогам

«Предлагается закрепить пересмотр подходов к допуску к участию в дорожном движении транспортных средств с правым расположением рулевого управления на основе оценки рисков в области безопасности дорожного движения, создаваемых эксплуатацией таких транспортных средств», — говорится в проекте Стратегии повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Текст есть в распоряжении ТАСС.