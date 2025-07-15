Во Владивостоке 14 новых улиц и переулков получили названия

Так, мэрия, учитывая протокол заседания комиссии по городской топонимике от 20.06.2025 № 2, постановила присвоить новым улицам и переулкам следующие наименования. В районе улицы Пришвина теперь будет улица Крапивина, названная в честь советского и российского детского писателя, поэта, сценариста, журналиста, педагога Крапивина Владислава Петровича.