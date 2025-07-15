Во Владивостоке 14 новых улиц и переулков получили названия

Новым улицам и переулкам, расположенным на территории Владивостокского городского округа, присвоены названия. Соответствующее постановление опубликовала администрация города, его подписал исполняющий обязанности главы Сергей Дмитриенко, сообщает ИА PrimaMedia.
Так, мэрия, учитывая протокол заседания комиссии по городской топонимике от 20.06.2025 № 2, постановила присвоить новым улицам и переулкам следующие наименования. В районе улицы Пришвина теперь будет улица Крапивина, названная в честь советского и российского детского писателя, поэта, сценариста, журналиста, педагога Крапивина Владислава Петровича.
В районе улицы Ровной появились сразу шесть новых улиц: Ближняя, Фарватерная, Гибкая, Аграрная, Багряная, Бисерная, а также переулок Бесшумный.
Тем временем в посёлке Трудовое в районе улицы Перевальной официально названия получили два переулка — Ладный и Кузнечный. Здесь также появилась улица Клюквенная.
В районе улицы Артековской присвоены следующие наименования: улица Приливная, переулок Бризовый. Улица в районе Аметистовой получила название — Ониксовая.
Управление градостроительства администрации города Владивостока внесёт новые сведения в государственный адресный реестр в течение 3 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления.
Напомним, в 2023 году на Русском острове в районе улицы Гродекова были официально закреплены две улицы в честь генерал-губернаторов — улица Духоꜘвского и улица Субботича.