В Богучанском округе ремонтируют больницу

— Летом она будет охлаждать воздух, а зимой, наоборот, будет подавать тепло, если возникнет необходимость. В кабинете стоматолога мы установили ионизатор воздуха с угольным фильтром. Он позволяет не только подавать обеззараженный воздух, но и убивает неприятные запахи, — рассказал инженер Сергей Докучаев.