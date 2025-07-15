В Богучанском округе ремонтируют больницу

В Чуноярской участковой больнице продолжается капремонт. В краевом правительстве рассказали, что медучреждение принимает пациентов, так как работы проводятся поэтапно. В 2025 году там полностью меняют системы отопления и вентиляции.
— Летом она будет охлаждать воздух, а зимой, наоборот, будет подавать тепло, если возникнет необходимость. В кабинете стоматолога мы установили ионизатор воздуха с угольным фильтром. Он позволяет не только подавать обеззараженный воздух, но и убивает неприятные запахи, — рассказал инженер Сергей Докучаев.
В больнице, которая обслуживает более семи тысяч жителей, уже заменили канализационную систему и сети водоснабжения, отремонтировали кровлю, установили современную сантехнику. Параллельно отремонтировали здание котельной и установили котловые агрегаты. Завершить ремонт планируют в 2027 году.