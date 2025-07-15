Врач объяснила, кому на самом деле может навредить гречка

В последнее время в сети появились утверждения о вреде гречневой крупы для сосудов. Врач-гастроэнтеролог Елена Павлова в интервью NEWS.ru развеяла этот миф, объяснив, какие свойства гречки действительно стоит учитывать.
— Научных данных, подтверждающих вред гречки для сосудов, не существует. Аллергия на эту крупу встречается лишь у 2,8% людей — это крайне редкое явление, — пояснила врач.
Также Павлова отметила, что гречка с маслом и сахаром не опасна. Все дело в том, что растительные жиры необходимы для выработки гормонов и работы желчного пузыря. Сахар действительно вреден, но его можно заменить ягодами.
Гречка богата витаминами группы В, железом, магнием и другими минералами. Содержащийся в ней рутин укрепляет сосуды, а низкий гликемический индекс делает крупу безопасной для диабетиков. Главное — соблюдать меру и употреблять ее 2−3 раза в неделю.