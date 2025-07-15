Школьникам в РФ хотят облегчить жизнь ради рождаемости

Возврат к системе 8-ми и 10-летнего обучения в школах помогло бы снизить средний возраст рождения ребенка, считают в ОП.
Возврат к системе обучения в школе по 8 и 10 лет, а также сокращение срока обучения в вузах может способствовать снижению среднего возраста рождения первого ребенка в России. Такое мнение 15 июля выразил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях. Можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет: 10 лет в школе и 5 — специалитет. В итоге человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше», — пояснил Рыбальченко в беседе с ТАСС.
Он отметил, что существующие образовательные подходы можно реформировать без ущерба для качества знаний. В качестве примера Рыбальченко привел проект «Эффективная начальная школа», в рамках которого дети осваивают базовую программу за три года вместо четырех, как это было принято в советское время. По результатам проведенных исследований различий в уровне знаний между выпускниками 10- и 11-летней школы выявлено не было, добавил эксперт.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова отмечала снижение числа женщин репродуктивного возраста и рост среднего возраста рождения первого ребенка в стране, который сейчас составляет 26 лет. Она подчеркивала необходимость новых мер поддержки семей и пересмотра критериев нуждаемости, чтобы стабилизировать демографическую ситуацию.