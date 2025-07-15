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Британия и Чехия подписали меморандум о ядерной энергетике

Rolls-Royce SMR планирует построить завод по производству малых реакторов в Чехии.

Источник: Комсомольская правда

Главы правительств Великобритании и Чехии — Кир Стармер и Петр Фиала — подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Как следует из соглашения, одной из конкретных инициатив может стать строительство в Чехии завода малых модульных реакторов силами компании Rolls-Royce SMR. Об этом сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на главу правительства республики.

«Помимо строительства традиционных энергоблоков, оба правительства поддерживают разработку ММР, которые, как предполагается, будут дешевле, быстрее в строительстве и подойдут для децентрализованной энергетики», — следует из текста сообщения.

Согласно условиям партнерства, чешская компания ЧТК приобретет 20% акций Rolls-Royce SMR, а стороны начнут тесное сотрудничество в разработке и коммерческом внедрении инновационных ядерных технологий. При этом инвестиционный проект объемом в сотни миллионов евро уже одобрен британскими регуляторами.

Ранее KP.RU писал, что Британия и Германия намерены подписать договор о взаимной обороне 17 июля.

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