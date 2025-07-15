Британия и Чехия подписали меморандум о ядерной энергетике

Главы правительств Великобритании и Чехии — Кир Стармер и Петр Фиала — подписали соглашение о сотрудничестве в ядерной сфере. Как следует из соглашения, одной из конкретных инициатив может стать строительство в Чехии завода малых модульных реакторов силами компании Rolls-Royce SMR. Об этом сообщает чешское агентство ЧТК со ссылкой на главу правительства республики.