В России 1 августа вступит в силу ГОСТ о детских игрушках

России с 1 августа 2024 года вступает в силу новый ГОСТ, определяющий классификацию детских игрушек и потенциальные риски при их использовании.
Документ, с которым ознакомилось РИА Новости, разделяет игрушки по возрастным категориям, видам деятельности, воспитательным функциям и материалам изготовления.
В стандарте подробно описаны возможные опасности, включая гигиенические риски, такие как загрязнение и инфекции, опасность травматизма, в том числе поражения электрическим током, а также химическую и пожарную опасность.
Хотя большинство ГОСТов носят рекомендательный характер, данный стандарт может стать обязательным при включении в технические регламенты или договорные условия, что побуждает производителей учитывать новые требования.
Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить правила эксплуатации праворульных автомобилей.