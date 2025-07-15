В ОП РФ хотят ради демографии вернуть систему 10-летнего обучения в школе: вот как это поможет

«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях», — сказал Рыбальченко ТАСС, добавив, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества.