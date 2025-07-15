В ОП РФ хотят ради демографии вернуть систему 10-летнего обучения в школе: вот как это поможет

В России могут вернуться к системе 8-ми и 10-летнего школьного обучения, которая была принята в Советском Союзе. С таким предложением выступил председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. Также он предложил сократить срок учебы в вузе.
«Повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. Сейчас специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 — в магистратуре. Таким образом, он учится 17 лет. Прибавим адаптационный период молодого специалиста — в среднем три года. В итоге только к 27 годам молодой специалист задумывается о детях», — сказал Рыбальченко ТАСС, добавив, что сокращение учебного процесса не приведет к снижению его качества.
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