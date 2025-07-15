Миршаймер: Трамп обманулся в желании навязать РФ условия мира

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп обманул сам себя, когда полагал, что может оказать давление позицию Российской Федерации по миру на Украине, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Трамп сам себя обманул. Позиция РФ была известна с самого начала. Она может не нравиться кому-то, но она не менялась. Трамп обманулся, когда думал, что может как-то заставить Россию изменить эти условия», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube-канала Миршаймера.
По его словам, Трамп неоднократно пытался продавить свои инициативы. Он подчеркнул, что президенту США следует услышать реальную позицию РФ и работать с ней.
«Уверен, финальные условия озвучивались российской стороной несколько раз. Но Трамп этого просто не понимал. Поэтому и продолжаются эти шарады», — рассказал Миршаймер.
Ранее Трамп заявил, что Вашингтон ужесточает позицию по Украине. Он уточнил, что Российской Федерации следует урегулировать украинский конфликт в течение 50 дней.
В случае невыполнения условий Трамп пригрозил ввести 100-процентные пошлины на торговых партнёров РФ.