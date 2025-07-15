Задача со звёздочкой: Эксперт объяснила Life.ru, как купить квартиру в 2025 году и не разориться

А как вам вариант покупки загородного дома: спрос на такое имущество продолжает расти. Покупатели ищут дома и коттеджи с автономными коммуникациями, а самое главное вблизи крупных городов. Цены на землю растут в среднем на 15% ежегодно, а конкуренция между участниками рынка обостряется. Если решитесь на покупку, ищите объекты с ближайшей инфраструктурой — школой, поликлиникой и местами отдыха.