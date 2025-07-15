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МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

Мошенники под предлогом поступления крадут аккаунты Госуслуг у абитуриентов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале «Госуслуги», говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.

«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”, — говорится в материалах.

Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента «вообще никуда не примут».