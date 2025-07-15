МВД рассказало о новом виде телефонного мошенничества

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Телефонные мошенники, представляясь сотрудниками вуза, под предлогом поступления на бюджет похищают у абитуриентов учётную запись на портале «Госуслуги», говорится в материалах МВД, с которыми ознакомилось РИА Новости.
«Аферисты обещают абитуриентам “высокие шансы” поступить на бюджет, а затем просят перейти по присланной фишинговой ссылке, которая ведет на дубликат сайта “Госуслуги”, — говорится в материалах.
Согласно материалам, если человек соглашается на это условие, аферисты похищают его учетную запись на госпортале, в случае отказа — начинаются угрозы, что абитуриента «вообще никуда не примут».