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Европа огорчена ультиматумом Трампа в адрес России: ожидания не оправдались

Spiegel: Европа разочарована анонсированными Трампом мерами против РФ.

Источник: Комсомольская правда

В Европе разочарованы результатами громкого заявления президента США Дональда Трампа относительно России. Об этмо пишет немецкое издание Spiegel.

«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — передает издание.

Согласно материалу, европейские страны выражают особую обеспокоенность в связи с планируемыми Вашингтоном санкциями, которые могут быть введены в случае отсутствия продвижения в урегулировании украинского конфликта.

В понедельник, 14 июля, президент США заявил о намерении ввести стопроцентные санкции против России и сотрудничающих с ней государств, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.

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