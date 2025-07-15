Европа огорчена ультиматумом Трампа в адрес России: ожидания не оправдались

В Европе разочарованы результатами громкого заявления президента США Дональда Трампа относительно России. Об этмо пишет немецкое издание Spiegel.
«В конце концов, действительно большое объявление оказалось меньше, чем многие надеялись В Вашингтоне и нескольких европейских столицах ожидания были иными. Не в последнюю очередь это было вызвано самим президентом США», — передает издание.
Согласно материалу, европейские страны выражают особую обеспокоенность в связи с планируемыми Вашингтоном санкциями, которые могут быть введены в случае отсутствия продвижения в урегулировании украинского конфликта.
В понедельник, 14 июля, президент США заявил о намерении ввести стопроцентные санкции против России и сотрудничающих с ней государств, если в течение 50 дней не будет достигнуто мирное соглашение по Украине.