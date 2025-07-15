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Голикова: студентки смогут получить около 90 тыс. рублей за беременность и роды

С 1 сентября 2025 года пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвящённом социальным вопросам.

С 1 сентября 2025 года пособия по беременности и родам для студенток и аспиранток будут рассчитываться исходя из регионального прожиточного минимума, напомнила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с президентом Владимиром Путиным, посвящённом социальным вопросам.

Голикова подчеркнула, что данная мера вступит в силу с указанной даты, и на неё смогут претендовать студентки и аспирантки. Размер пособия для этих категорий составит примерно 90 тысяч рублей, отметила вице-премьер.

До этого сообщалось, что с 1 сентября 2025 года увеличат выплаты беременным студенткам.

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