В Иркутской области зарплаты выросли на 7% за год

Согласно данным платформы hh.ru, работодатели в Иркутской области стали предлагать соискателям более высокие зарплаты. За последний год средний уровень предлагаемых окладов вырос на 7%, достигнув 73 855 рублей. Хотя это немного ниже общероссийского показателя (75 512 рублей), регион демонстрирует устойчивый рост — с начала 2025 года зарплаты увеличились еще на 4%.
— Наибольшие доходы сейчас получают специалисты в сельском хозяйстве (почти 180 000 рублей), добыче сырья (177 700 рублей) и строительстве (143 800 рублей). Хорошие зарплаты также предлагают в производстве, логистике и на рабочих должностях — от 127 000 до 141 000 рублей, рассказывают в пресс-службе hh.ru.
Меньше всего платят в сферах розничной торговли (около 52 000 рублей) и туризма (50 900 рублей). При этом ИТ-специалисты, несмотря на востребованность, получают в среднем 75 500 рублей — это ниже, чем во многих других отраслях.
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