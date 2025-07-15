В Иркутской области зарплаты выросли на 7% за год

Согласно данным платформы hh.ru, работодатели в Иркутской области стали предлагать соискателям более высокие зарплаты. За последний год средний уровень предлагаемых окладов вырос на 7%, достигнув 73 855 рублей. Хотя это немного ниже общероссийского показателя (75 512 рублей), регион демонстрирует устойчивый рост — с начала 2025 года зарплаты увеличились еще на 4%.