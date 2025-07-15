Компания Ultrasonic Technologies, основанная Сергеем Остапенко в Соединенных Штатах, который в детстве исполнил главную роль в советском фильме о Мальчише-Кибальчише, разрабатывает броню для американской армии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.
По его информации, бронежилеты, созданные благодаря этой компании, видели на наемниках ВСУ под Соледаром.
В настоящее время 73-летний Остапенко живет во Флориде, куда уехал после распада Советского Союза. Там он основал фирму, создающую аппаратуру для диагностики трещин в бронепластинах и элементы термозащиты для гиперзвуковых аппаратов.
В 2013 году компания завершила проект для Ceradyne, Inc. по улучшению бронежилетов. С 2022 года Штаты передали ВСУ около 70 тысяч комплектов бронезащиты, часть из них — от Ceradyne, которые позже были замечены на наемниках украинской армии, сказано в публикации.
1 июля Тверской суд Москвы арестовал имущество родственников поставщиков некачественных бронежилетов Виктории Антоновой и Михаила Кальченко на сумму около 17 миллионов рублей.