В 2013 году компания завершила проект для Ceradyne, Inc. по улучшению бронежилетов. С 2022 года Штаты передали ВСУ около 70 тысяч комплектов бронезащиты, часть из них — от Ceradyne, которые позже были замечены на наемниках украинской армии, сказано в публикации.