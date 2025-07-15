Миронов предложил новую систему компенсации расходов на ЖКХ для многодетных

В этой связи, по его мнению, прогрессивная шкала становится фактором стимулирования рождаемости. «Мы предлагаем по всей стране ввести такой порядок: размер льготы начинать с 30% и увеличивать на 10% с рождением каждого последующего ребенка и так до полного освобождения от оплаты», — подытожил Миронов.