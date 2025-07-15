Китайский космический грузовик состыковался с их же орбитальной станцией КНР

Китайская орбитальная станция расположена на высоте около 400 километров и рассчитана на срок эксплуатации более 10 лет. Она предназначена для трёх космонавтов с возможностью кратковременного пребывания до шести человек во время смен экипажей. Масса комплекса в форме буквы «Т» составляет 66 тонн, внутренний объём модулей достигает 110 кубометров. В будущем планируется расширение станции до крестообразной конфигурации. С 2022 года станция работает в штатном режиме и участвует в международных научных проектах.