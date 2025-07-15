Китайский космический грузовик состыковался с их же орбитальной станцией КНР

Грузовой корабль Tianzhou-9 («Тяньчжоу-9») успешно пристыковался к основному модулю китайской орбитальной станции, сообщает Центральное телевидение Китая.
Запуск Tianzhou-9 был произведён в 05:34 по пекинскому времени (00:34 мск) с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань. Ракета-носитель CZ-7 («Чанчжэн-7») выполнила этот запуск — уже третий в текущем году.
На борту станции находятся три тайконавта миссии «Шэньчжоу-20»: командир экипажа Чэнь Дун, а также Чэнь Чжунжуй и Ван Цзе, прибывшие на орбиту 25 апреля. Tianzhou-9 доставил около 6,5 тонн груза, включая продовольствие и личные вещи космонавтов, оборудование, новые скафандры, тренажёры для поддержания мышц, а также материалы для научных исследований, в том числе в области космической медицины.
Ракета CZ-7 — это двухступенчатая жидкотопливная ракета длиной 53 метра с диаметром обтекателя 4,2 метра. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту до 14 тонн полезного груза и до 5,5 тонн — на геостационарную орбиту.
Китайская орбитальная станция расположена на высоте около 400 километров и рассчитана на срок эксплуатации более 10 лет. Она предназначена для трёх космонавтов с возможностью кратковременного пребывания до шести человек во время смен экипажей. Масса комплекса в форме буквы «Т» составляет 66 тонн, внутренний объём модулей достигает 110 кубометров. В будущем планируется расширение станции до крестообразной конфигурации. С 2022 года станция работает в штатном режиме и участвует в международных научных проектах.