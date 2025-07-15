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Южноуральского олигарха Струкова отстранили от должности президента «золотого» холдинга

Решение об отстранении Константина Струкова от должности президента управляющей компании «ЮГК» было принято Советским районным судом города Челябинска.

Источник: Южноуральская панорама

Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в судебном органе, Струков лишился этой должности в связи с тем, что он сохранял влияние на работников золотодобывающего холдинга и мог провести вместе с ними на территории региона некие незапланированные мероприятия. Вместе со Струковым по этим же причинам от своей должности в «Южуразолоте» был отстранен директор по безопасности Константин Якимчик.

Напомним, что несколько дней назад этот же судебный орган на заседании, которое происходило в закрытом режиме, принял решение об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», которые принадлежали Константину Струкову, таким образом удовлетворив иск Генеральной прокуратуры РФ.

Для справки: Константину Струкову 66 лет. До настоящего дня он считал богатейшим жителем Челябинской области — уже несколько лет входит в рейтинг 200 богатейших жителей России по версии журнала Forbes. Является заместителем председателя Законодательного Собрания Челябинской области, вице-президентом Союза промышленников и предпринимателей.