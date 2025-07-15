Южноуральского олигарха Струкова отстранили от должности президента «золотого» холдинга

Как пишет ТАСС со ссылкой на свои источники в судебном органе, Струков лишился этой должности в связи с тем, что он сохранял влияние на работников золотодобывающего холдинга и мог провести вместе с ними на территории региона некие незапланированные мероприятия. Вместе со Струковым по этим же причинам от своей должности в «Южуразолоте» был отстранен директор по безопасности Константин Якимчик.