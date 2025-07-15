В ГД разъяснили, когда появятся квитанции за ЖКХ после решения Путина

В России изменится срок предоставления квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ): с 1 марта 2026 года платежные документы будут направляться не с 1-го, а с 5-го числа каждого месяца. Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.