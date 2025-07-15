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Маск анонсировал десятый тестовый пуск корабля Starship

Маск планирует запустить Starship с роботом Optimus на Марс.

Источник: Аргументы и факты

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что очередной испытательный полёт прототипа космического корабля Starship состоится через три недели.

«Новый пуск состоится примерно через три недели», — написал он в своей соцсети X*.

Речь идёт о десятом пуске прототипа Starship.

Предыдущий пуск был проведён в мае текущего года, через 30 минут после старта произошёл взрыв.

В первый раз компания Маска SpaceX запустила Starship в апреле 2023 года, второй пуск был осуществлён в ноябре того же года. В ходе данных пусков произошло разрушение аппарата.

Третий, четвёртый, пятый и шестой тестовые пуски состоялись в 2024 году, они признаны успешными. В текущем году были проведены седьмой, восьмой и девятый испытательные полёты, они оказались неудачными.

Маск планирует запустить Starship с роботом Optimus на Марс. В случае успешной миссии пилотируемые полёты на эту планету планируются в 2029 году. Основная цель Маска — построить на Марсе город.

Ранее сообщалось, что Маск призвал отправить Международную космическую станцию на пенсию и сосредоточиться на Марсе.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.

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