Маск анонсировал десятый тестовый пуск корабля Starship

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что очередной испытательный полёт прототипа космического корабля Starship состоится через три недели.
«Новый пуск состоится примерно через три недели», — написал он в своей соцсети X*.
Речь идёт о десятом пуске прототипа Starship.
Предыдущий пуск был проведён в мае текущего года, через 30 минут после старта произошёл взрыв.
В первый раз компания Маска SpaceX запустила Starship в апреле 2023 года, второй пуск был осуществлён в ноябре того же года. В ходе данных пусков произошло разрушение аппарата.
Третий, четвёртый, пятый и шестой тестовые пуски состоялись в 2024 году, они признаны успешными. В текущем году были проведены седьмой, восьмой и девятый испытательные полёты, они оказались неудачными.
Маск планирует запустить Starship с роботом Optimus на Марс. В случае успешной миссии пилотируемые полёты на эту планету планируются в 2029 году. Основная цель Маска — построить на Марсе город.
Ранее сообщалось, что Маск призвал отправить Международную космическую станцию на пенсию и сосредоточиться на Марсе.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.