Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

«Поступали неоднократные жалобы на неудовлетворительную работу перевозчика на автобусном маршруте. В связи с этим дал поручение запустить новый троллейбусный маршрут № 9 — “Поселок Березовка — Комсомольская площадь”, — сообщил Сергей Кравчук.
Троллейбусы на автономном ходу выйдут на линию уже завтра. Расписание маршрута экспериментальное и будет корректироваться с учетом мнения жителей.
Ранее, с 1 декабря 2024 года в Хабаровске ввели новый троллейбусный маршрут № 4, который связал Комсомольскую площадь и онкологический центр. А с 26 апреля этого года был введен маршрут № 28 «Дворец профсоюзов — Дачи малого аэропорта», который востребован дачниками.