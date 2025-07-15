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Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

Аппаратное совещание в администрации Хабаровска Сергей Кравчук начал с вопроса, который волнует жителей поселка Березовка, сообщает ИА AmurMedia.

Источник: РИА "Новости"

«Поступали неоднократные жалобы на неудовлетворительную работу перевозчика на автобусном маршруте. В связи с этим дал поручение запустить новый троллейбусный маршрут № 9 — “Поселок Березовка — Комсомольская площадь”, — сообщил Сергей Кравчук.

Троллейбусы на автономном ходу выйдут на линию уже завтра. Расписание маршрута экспериментальное и будет корректироваться с учетом мнения жителей.

Ранее, с 1 декабря 2024 года в Хабаровске ввели новый троллейбусный маршрут № 4, который связал Комсомольскую площадь и онкологический центр. А с 26 апреля этого года был введен маршрут № 28 «Дворец профсоюзов — Дачи малого аэропорта», который востребован дачниками.