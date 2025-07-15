Новый троллейбусный маршрут запускают в Хабаровске

Ранее, с 1 декабря 2024 года в Хабаровске ввели новый троллейбусный маршрут № 4, который связал Комсомольскую площадь и онкологический центр. А с 26 апреля этого года был введен маршрут № 28 «Дворец профсоюзов — Дачи малого аэропорта», который востребован дачниками.