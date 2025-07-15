«Разбросаны по всему миру»: российский актер, которому завидовал Голливуд, рассказал о своих детях

Дети Тактарова живут за границей и тратят на путешествия всего 100 долларов.
Российский актер и спортсмен Олег Тактаров рассказал, что его дети живут в разных странах и свободно перемещаются по миру. При этом артист признался, что работа в Голливуде произвела на него неизгладимое впечатление и подарила неожиданные открытия. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом Пятого канала.
«Первая все-таки моя мать, потом мои дети. Там дальше уже сестра, дядя, тетя. И дети мои по всей стране, по всему миру разбросаны. Они все очень самостоятельные», — отметил актер в интервью Пятому каналу.
Тактаров добавил, что его дети путешествуют с друзьями, планируют маршруты заранее и экономят на поездках, тратя всего около 100 долларов. Он также признался, что регулярно помогает внуку деньгами, перечисляя средства через интернет. В том же интервью артист рассказал, как удивил голливудских коллег на съемках и вызвал зависть у одной из звезд.
Ранее Тактаров рассказал о своем опыте работы в Голливуде, который оставил у него сильные впечатления. Он признался, что ради роли в фильме «Охота на воров» пошел на риск, что помогло ему продвинуться в карьере. На одном из проектов он настолько впечатлил съемочную группу и даже голливудского актера Джеймса Франко, что вызвал у него зависть. По словам Тактарова, они делили одного пиар-агента, и именно от нее он узнал о реакции Франко. Артист с гордостью вспоминает, как, будучи в «второстепенной» актерской студии, сумел превзойти ожидания и добиться признания в Голливуде.