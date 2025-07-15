«Разбросаны по всему миру»: российский актер, которому завидовал Голливуд, рассказал о своих детях

Ранее Тактаров рассказал о своем опыте работы в Голливуде, который оставил у него сильные впечатления. Он признался, что ради роли в фильме «Охота на воров» пошел на риск, что помогло ему продвинуться в карьере. На одном из проектов он настолько впечатлил съемочную группу и даже голливудского актера Джеймса Франко, что вызвал у него зависть. По словам Тактарова, они делили одного пиар-агента, и именно от нее он узнал о реакции Франко. Артист с гордостью вспоминает, как, будучи в «второстепенной» актерской студии, сумел превзойти ожидания и добиться признания в Голливуде.