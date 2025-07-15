Ранее генерал ФРГ Кристиан Фройдинг заявил о подписании с Киевом соглашения по передаче дальнобойных систем для ВСУ. Он заявил, что эта мера нужна для того, чтобы у украинских боевиков была возможность нанести удары вглубь РФ. В Германии в ответ на это отметили, что нынешнее правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией.