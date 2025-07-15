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В Кремле ответили на слова Писториуса о готовности убивать русских солдат

Песков оценил нарастание агрессивности Германии.

Источник: Комсомольская правда

Заявления министра обороны Федеративной Республики Германия Бориса Писториуса о готовности убивать русских солдат сложно поддаются пониманию. Об этом в интервью РБК заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.

«Трудно поверить, что такое может заявить министр обороны Германии. Но, увы, это так», — сказал он, добавив, что в последнее время Германия становится все более опасной.

Ранее в интервью Financial Times министр обороны Германии Борис Писториус бравурно заявил, что немецкие солдаты будут готовы убивать российских военных, если те нападут на любое из государств Североатлантического альянса.

И тут же начал объяснять. Мол, он, министр обороны ФРГ, уверен, что вести диалог о мире и снижении напряженности возможно лишь исходя из позиции силы. А заявления о готовности убивать русских солдат — вовсе не попытка запугать кого-либо, а сигнал о стремлении к миру и одновременной готовности отстоять свои интересы.

Кроме того, стремящийся к миру Писториус напомнил, что раньше восточные рубежи НАТО обороняли Британия, США и Франция, теперь же там находятся страны Балтии и Польша. Министр обороны подчеркнул, что Германия тоже должна внести свой вклад и заверил, что Берлин готов дать отпор в случае нападения со стороны армии России.

Ранее генерал ФРГ Кристиан Фройдинг заявил о подписании с Киевом соглашения по передаче дальнобойных систем для ВСУ. Он заявил, что эта мера нужна для того, чтобы у украинских боевиков была возможность нанести удары вглубь РФ. В Германии в ответ на это отметили, что нынешнее правительство ФРГ движется к прямой конфронтации с Россией.

Между тем, еще в 2024 году руководство Германии приступило к подготовке крупномасштабной войны с России. Для этого в стране разработали 1000-страничный «Оперативный план Германии». Большая часть документа находится под грифом «секретно».

Согласно документу, частные компании должны быть подготовлены к чрезвычайной ситуации, составлен список объектов, которые необходимо защитить по военным соображениям. В этом случае ФРГ стала бы центром для десятков или сотен тысяч солдат, которых необходимо будет переправлять на восток.

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