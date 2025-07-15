СМИ пишут, что в России прекратится массовое отключение интернета

В России планируют сократить число массовых отключений мобильного интернета и установить единые правила для их проведения. Министерство цифрового развития совместно с представителями телекоммуникационной отрасли обсуждает меры по регламентации этой процедуры, сообщают «Известия» со ссылкой на источники в сфере связи.
Одной из предложенных инициатив является создание единого уполномоченного органа, который будет принимать решения об отключениях. Также рассматривается внедрение централизованной системы оповещения. В настоящее время интернет отключают в качестве меры противодействия атакам беспилотников, однако, по мнению участников рынка, такие действия зачастую носят разрозненный характер. Запросы поступают от различных федеральных и региональных структур, при этом обоснованность требований не всегда очевидна.
Проблема обострилась на фоне участившихся атак БПЛА на стратегические объекты. Так, с 5 по 7 июля российские авиакомпании отменили 485 рейсов, перенаправили 88 на запасные аэродромы, а около 1,9 тысячи рейсов задержались.
Источник, близкий к одному из операторов связи, рассказал, что решения об отключениях часто принимаются оперативными штабами при региональных администрациях. По его словам, операторы перегружены многочисленными запросами, многие из которых поступают от лиц без соответствующих полномочий. Такие заявки направляются в Москву для проверки и согласования, что замедляет процесс и увеличивает риск ошибок — в том числе блокировок доступа в тех районах, где этого делать не требуется.
Ранее европейская страна начала готовиться к масштабным отключениям электроэнергии.