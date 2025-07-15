СМИ пишут, что в России прекратится массовое отключение интернета

Источник, близкий к одному из операторов связи, рассказал, что решения об отключениях часто принимаются оперативными штабами при региональных администрациях. По его словам, операторы перегружены многочисленными запросами, многие из которых поступают от лиц без соответствующих полномочий. Такие заявки направляются в Москву для проверки и согласования, что замедляет процесс и увеличивает риск ошибок — в том числе блокировок доступа в тех районах, где этого делать не требуется.