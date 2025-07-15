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Рейды на пляжи: в Приморье усиливают контроль за безопасностью у воды

МинГОЧС требует установить мобильные спасательные посты и привлечь волонтёров.

Источник: РИА "Новости"

Муниципалитетам Приморья рекомендовано усилить меры безопасности на воде. С 8 по 11 июля специалисты краевого МинГОЧС провели профилактические рейды в популярных местах отдыха у водоёмов в Спасске-Дальнем, Лесозаводске, Черниговке и Чугуевке. Проверки показали: несмотря на предупреждающие таблички, жители продолжают купаться в необорудованных местах, часто подвергая жизнь и здоровье риску, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства края.

Особое внимание уделили необходимости открытия мобильных спасательных постов с привлечением добровольцев и увеличению частоты рейдов. Положительный пример — Спасск-Дальний, где уже работают волонтёры-спасатели. Недавно их своевременное вмешательство помогло избежать трагедии: был спасён ребёнок.

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Тем временем в Лесозаводске, где в июне утонул ребёнок, спасательные посты у водоёмов отсутствуют. Здесь в воде много мусора, арматуры, местами течение слишком сильное. В Черниговке и Чугуевке ситуация аналогичная — подростки и дети купаются без присмотра и спасательных средств.

По словам заместителя министра по делам ГОЧС Ильи Малахова, необходима не только работа властей, но и персональная ответственность самих граждан.

«Взрослые купаются там, где это небезопасно, соответственно, подают плохой пример детям», — подчеркнул Илья Малахов.

Помимо организационных мер, были розданы памятки и проведены беседы с отдыхающими. Все выявленные нарушения направлены в ответственные органы для скорейшего устранения.

Отмечается, что официальную проверку на безопасность прошли только 18 пляжей края.

Основные правила безопасности на воде:

  • Не заплывайте далеко от берега;
  • Не купайтесь в одиночку;
  • Не оставляйте детей без присмотра;
  • Не употребляйте алкоголь на пляже;
  • Не ныряйте в неизвестных местах;
  • Избегайте купания в плохую погоду и при проблемах с сердцем.

Напомним, в Приморье принят закон, направленный на усиление мер безопасности детей вблизи водоёмов. Согласно нововведениям, детям младше 14 лет запрещается купаться и находиться у воды без сопровождения взрослых, даже если они умеют плавать.