Рейды на пляжи: в Приморье усиливают контроль за безопасностью у воды

Тем временем в Лесозаводске, где в июне утонул ребёнок, спасательные посты у водоёмов отсутствуют. Здесь в воде много мусора, арматуры, местами течение слишком сильное. В Черниговке и Чугуевке ситуация аналогичная — подростки и дети купаются без присмотра и спасательных средств.