В Иркутской области прошло более 900 ярмарок за полгода

За первые шесть месяцев 2025 года в Иркутской области организовали 911 ярмарок, почти половина из которых — 435 — были сельскохозяйственными. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.
По инициативе губернатора Игоря Кобзева местные фермеры получили больше 1600 бесплатных мест для торговли. Товары продавали в Иркутске, Братске, Ангарске и других городах области. При этом организаторы проводили не только еженедельные «ярмарки выходного дня», но и специальные мероприятия, приуроченные к праздникам.
Особое внимание уделили туристическим зонам. С 1 июня на подъезде к Ольхону открылась ярмарка «Ольхонские ворота», где продают сувениры, в том числе с байкальской символикой, и местные продукты.
— На территории региона созданы условия для реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. Свободные места для ее реализации имеются в достаточном количестве на ярмарках, розничных рынках, а также с использованием нестационарных торговых объектов, — отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.
Кстати, в конце июня Иркутск отличился гастрономическим рекордом: на ярмарке «Сытый Бабр» за шесть часов приготовили гигантский трехъярусный торт площадью 36 квадратных метров и весом 2,2 тонны.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что зарплаты выросли на 7% за год в Приангарье.