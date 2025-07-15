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В Иркутской области прошло более 900 ярмарок за полгода

Фермеры получили больше 1600 бесплатных мест для торговли.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За первые шесть месяцев 2025 года в Иркутской области организовали 911 ярмарок, почти половина из которых — 435 — были сельскохозяйственными. Об этом КП-Иркутск сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По инициативе губернатора Игоря Кобзева местные фермеры получили больше 1600 бесплатных мест для торговли. Товары продавали в Иркутске, Братске, Ангарске и других городах области. При этом организаторы проводили не только еженедельные «ярмарки выходного дня», но и специальные мероприятия, приуроченные к праздникам.

Особое внимание уделили туристическим зонам. С 1 июня на подъезде к Ольхону открылась ярмарка «Ольхонские ворота», где продают сувениры, в том числе с байкальской символикой, и местные продукты.

— На территории региона созданы условия для реализации продукции сельскохозяйственных товаропроизводителей. Свободные места для ее реализации имеются в достаточном количестве на ярмарках, розничных рынках, а также с использованием нестационарных торговых объектов, — отметила руководитель службы потребительского рынка и лицензирования Ольга Степанова.

Кстати, в конце июня Иркутск отличился гастрономическим рекордом: на ярмарке «Сытый Бабр» за шесть часов приготовили гигантский трехъярусный торт площадью 36 квадратных метров и весом 2,2 тонны.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что зарплаты выросли на 7% за год в Приангарье.