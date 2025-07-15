В Иркутской области прошло более 900 ярмарок за полгода

По инициативе губернатора Игоря Кобзева местные фермеры получили больше 1600 бесплатных мест для торговли. Товары продавали в Иркутске, Братске, Ангарске и других городах области. При этом организаторы проводили не только еженедельные «ярмарки выходного дня», но и специальные мероприятия, приуроченные к праздникам.