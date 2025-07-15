Врач объяснила, почему не стоит бояться цифр в анализе на холестерин

Многие люди, увидев в бланке анализа высокий холестерин, сразу пугаются или начинают искать таблетки. Но ориентироваться только на цифры в результатах и на «нормы» из лаборатории — не лучшая идея. Врач-кардиолог, терапевт, кандидат медицинских наук, ведущая Телеграм-канала «Дневник доктора» Ирина Васильева развеяла главные заблуждения.
— Единой нормы «плохого» холестерина не существует. Норм ЛПНП 5 штук, и они зависят от вашего индивидуально рассчитанного сердечно-сосудистого риска, — объяснила врач в беседе с KP.RU.
Кроме того, общий холестерин почти ничего не говорит о здоровье. Чтобы понять, есть ли риск для сердца и сосудов, нужно сдавать расширенный анализ — липидограмму. Только так врач сможет оценить ситуацию правильно. К тому же у каждого человека норма «плохого» холестерина может отличаться.
Еще один миф — это уверенность, что «плохой» холестерин всегда надо снижать лекарствами. На деле же важно учитывать весь комплекс факторов. По словам медика, специалисты оценивают давление, глюкозу, наличие вредных привычек, УЗИ сосудов и другие показатели.
Также ошибочно считать, что лекарства от холестерина нужны только пожилым. Проблемы с сосудами могут появиться и в 30 лет, если не следить за здоровьем. А чтобы повысить «хороший» холестерин, важны физические нагрузки — специальные таблетки тут не помогут.