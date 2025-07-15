Врач объяснила, почему не стоит бояться цифр в анализе на холестерин

Кроме того, общий холестерин почти ничего не говорит о здоровье. Чтобы понять, есть ли риск для сердца и сосудов, нужно сдавать расширенный анализ — липидограмму. Только так врач сможет оценить ситуацию правильно. К тому же у каждого человека норма «плохого» холестерина может отличаться.