«Воняет страшно, но всем плевать»: омич пожаловался на огромное фекальное озеро

Вчера, 14 июля, в телеграм-канале «ЧП Омск» появилось видео с очередной омской коммунальной проблемой. Огромное, дурно пахнущее фекальное озеро, заполнило кювет и подбирается к дачному поселку.
«Хочу обратится к тем ремонтникам, кто недавно устанавливал здесь два колодца. После окончания ремонтных работ, собрался полный кювет сточных вод и круглосуточно бьет фекальный ручей. Мы вызывали специалистов — приедут, руками разведут и никаких мер не принимают. Еще чуть-чуть и это фекальное озеро затопит наше СНТ “Керамик плюс”. Вонь страшная стоит», — сообщает за кадром омич и сетует, что ответственным службам на это наплевать.
На кадрах видно, что недавно в этом месте проводились ремонтные работы — все перекопано и установлены новые бетонные люки. Однако, при этом из-под земли льются сточные воды, заполнившие огромное пространство.