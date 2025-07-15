«Воняет страшно, но всем плевать»: омич пожаловался на огромное фекальное озеро

«Хочу обратится к тем ремонтникам, кто недавно устанавливал здесь два колодца. После окончания ремонтных работ, собрался полный кювет сточных вод и круглосуточно бьет фекальный ручей. Мы вызывали специалистов — приедут, руками разведут и никаких мер не принимают. Еще чуть-чуть и это фекальное озеро затопит наше СНТ “Керамик плюс”. Вонь страшная стоит», — сообщает за кадром омич и сетует, что ответственным службам на это наплевать.