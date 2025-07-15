Власти Франции заявили об угрозе крупной войны в Европе к 2030 году

Власти Франции считают возможным возникновение к 2030 году в Европе масштабного конфликта, в который может быть вовлечена сама республика и ее союзники. Об этом сказано в «Стратегическом национальном обзоре» (RNS) страны за текущий год.
— Мы вступаем в новую эпоху повышенной угрозы возникновения масштабной войны высокой интенсивности за пределами национальной территории в Европе, в которую может быть вовлечена Франция и ее союзники, в особенности европейские, к 2030 году. Наша территория может подвергнуться массированным гибридным атакам, — говорится в документе.
Также в обзоре часто встречаются утверждения о «российской угрозе». Слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в нем около 80 раз. Утверждается, что якобы имеется возможность «агрессии» со стороны РФ в отношении Европы в течение трех-пяти лет.
При этом власти Франции считают, что речь якобы может идти о наступательных действиях России в Молдавии, на Балканах или даже против стран Североатлантического альянса.
14 июля французский президент Эммануэль Макрон заявил о существовании «постоянной угрозы» для Европы со стороны РФ. По его словам, «российская угроза» сохраняется на границах Европы, «от Кавказа до Арктики».