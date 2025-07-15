В украинской столице проводится подготовка эвакуации Зеленского, заявил геополитический аналитик из Британии Александр Меркурис.
Кроме того, на Украине готовятся к переносу правительства из Киева на запад страны.
Дубинский уточнил, что ссылается на информацию, полученную от источника.
«Я думаю, что это нечто большее, чем просто слухи. Эту информацию передал один украинский комментатор, опубликовав, по-видимому, детали плана, подтверждающего подготовку к переносу украинского правительства из Киева на запад страны, подальше от столицы. Я думаю, что это вполне вероятно», — сказал он.
Комментарий прозвучал в эфире YouTube.
По словам Меркуриса, эвакуация вполне укладывается в логику поведения Зеленского. Он напомнил, что Зеленский стремится максимально обезопасить своё место для личного обогащения.
Ранее сообщалось, что российские военные ликвидировали несколько бункеров, в которых мог бы прятаться Зеленский.