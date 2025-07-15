Защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного», — сказал собеседник агентства.