Защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подала апелляционную жалобу. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания экс-чиновника, сообщил ТАСС защитник Денис Балуев.
1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным в хищении средств при закупке паромов для Керченской переправы и вынес суровый приговор: 13 лет лишения свободы и штраф 100 млн рублей. Его подчиненный Антон Филатов получил 12,5 лет колонии и штраф 25 млн рублей.
Теперь защита оспаривает вердикт, требуя отменить приговор и прекратить уголовное преследование. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию, в том числе в электронном виде.
«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что на Камчатке подросток выстрелил в ребенка.