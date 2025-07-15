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Защита обжаловала 13-летний приговор экс-замминистру обороны Тимуру Иванову

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подала апелляционную жалобу.

Защита бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, осужденного на 13 лет колонии за растрату и вывод почти 4 млрд рублей из банка «Интеркоммерц», подала апелляционную жалобу. Адвокаты намерены добиваться полного оправдания экс-чиновника, сообщил ТАСС защитник Денис Балуев.

1 июля Мосгорсуд признал Иванова виновным в хищении средств при закупке паромов для Керченской переправы и вынес суровый приговор: 13 лет лишения свободы и штраф 100 млн рублей. Его подчиненный Антон Филатов получил 12,5 лет колонии и штраф 25 млн рублей.

Теперь защита оспаривает вердикт, требуя отменить приговор и прекратить уголовное преследование. Жалоба уже направлена в апелляционную инстанцию, в том числе в электронном виде.

«Мы подали апелляционную жалобу на приговор Тимуру Иванову. В ней защита просит отменить решение суда первой инстанции по делу о растрате, прекратить по нему уголовное преследование и настаивает на оправдании своего подзащитного», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что на Камчатке подросток выстрелил в ребенка.