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Терапевт Умрик рассказал красноярцам, что кофе — не проблема для печени

Кофе, вопреки распространенному мнению, не представляет угрозы для печени.

Кофе, вопреки распространенному мнению, не представляет угрозы для печени.

Об этом заявила NEWS.ru Дарья Умрик, заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России.

По словам терапевта, кофеин, содержащийся в напитке, не оказывает прямого гепатотоксического действия, то есть не оказывает вредного влияния на печень.

Однако, Умрик подчеркнула, что кофе может влиять на общее состояние здоровья, вызывая повышение кислотности желудка и обезвоживание.

Как отметила Умрик, кофе — это психостимулятор. Он может вызвать.

повышение кислотности желудочного сока, привести к обезвоживанию. Если есть заболевания, то злоупотреблять кофе не стоит.

Специалист советует красноярцам, заботящимся о своем здоровье, проконсультироваться с врачом, чтобы определить допустимую дозу напитка с учетом индивидуальных особенностей и истории болезни. В среднем, безопасной считается доза около 400 мл в день.

Кроме того, Умрик рекомендует отдавать предпочтение молотому кофе, избегая неорганического, сублимированного продукта, который часто обрабатывается химическими веществами. Готовить напиток стоит только из чистой воды.

Как ранее писал «МК в Красноярске», врач раскрыла секрет правильного потребления кофе и чая. После каждой чашки врач советует выпивать стакан обычной воды — простой, но эффективный способ восстановить водный баланс.