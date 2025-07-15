Терапевт Умрик рассказал красноярцам, что кофе — не проблема для печени

Кофе, вопреки распространенному мнению, не представляет угрозы для печени.
Об этом заявила NEWS.ru Дарья Умрик, заведующая терапевтическим отделением ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр трансплантологии и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова» Минздрава России.
По словам терапевта, кофеин, содержащийся в напитке, не оказывает прямого гепатотоксического действия, то есть не оказывает вредного влияния на печень.
Однако, Умрик подчеркнула, что кофе может влиять на общее состояние здоровья, вызывая повышение кислотности желудка и обезвоживание.
Как отметила Умрик, кофе — это психостимулятор. Он может вызвать.
повышение кислотности желудочного сока, привести к обезвоживанию. Если есть заболевания, то злоупотреблять кофе не стоит.
Специалист советует красноярцам, заботящимся о своем здоровье, проконсультироваться с врачом, чтобы определить допустимую дозу напитка с учетом индивидуальных особенностей и истории болезни. В среднем, безопасной считается доза около 400 мл в день.
Кроме того, Умрик рекомендует отдавать предпочтение молотому кофе, избегая неорганического, сублимированного продукта, который часто обрабатывается химическими веществами. Готовить напиток стоит только из чистой воды.
Как ранее писал «МК в Красноярске», врач раскрыла секрет правильного потребления кофе и чая. После каждой чашки врач советует выпивать стакан обычной воды — простой, но эффективный способ восстановить водный баланс.