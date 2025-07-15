Иностранцев поймали в Хабаровске на финансировании запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам»

По данным ведомства, задержанные, проживая в Хабаровске, осуществляли денежные переводы, направленные на поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам*» с целью подготовки и проведения террористических актов, запрещённых российским законодательством. В ходе следственных и оперативных мероприятий были изъяты платежные средства и средства связи, с помощью которых обвиняемые поддерживали контакт с представителями организации.