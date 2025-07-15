Иностранцев поймали в Хабаровске на финансировании запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, которые занимались финансированием международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России). Об этом сообщили ТАСС в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю.
По данным ведомства, задержанные, проживая в Хабаровске, осуществляли денежные переводы, направленные на поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам*» с целью подготовки и проведения террористических актов, запрещённых российским законодательством. В ходе следственных и оперативных мероприятий были изъяты платежные средства и средства связи, с помощью которых обвиняемые поддерживали контакт с представителями организации.
По факту содействия террористической деятельности возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Расследование ведут следователи УФСБ по Хабаровскому краю.
Ранее сообщалось, что боевики-исламисты взялись за резню алавитов и прочих меньшинств.
*Верховный суд РФ 4 июня 2020 года признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.