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Иностранцев поймали в Хабаровске на финансировании запрещенной «Хайят Тахрир аш-Шам»

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, которые занимались финансированием международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России).

В Хабаровске сотрудники ФСБ задержали двух иностранцев, которые занимались финансированием международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам*» (запрещена в России). Об этом сообщили ТАСС в Управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

По данным ведомства, задержанные, проживая в Хабаровске, осуществляли денежные переводы, направленные на поддержку «Хайят Тахрир аш-Шам*» с целью подготовки и проведения террористических актов, запрещённых российским законодательством. В ходе следственных и оперативных мероприятий были изъяты платежные средства и средства связи, с помощью которых обвиняемые поддерживали контакт с представителями организации.

По факту содействия террористической деятельности возбуждено уголовное дело по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ. Расследование ведут следователи УФСБ по Хабаровскому краю.

Ранее сообщалось, что боевики-исламисты взялись за резню алавитов и прочих меньшинств.

*Верховный суд РФ 4 июня 2020 года признал «Хайят Тахрир аш-Шам» террористической организацией, деятельность которой запрещена на территории России.