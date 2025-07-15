Врач Черемушкин: кровь в моче может указывать на рак почки, как у Митты

Кровь в мочевыводящих каналах может указывать на развитие рака почки, как у умершего в 92 года режиссера Александра Митты. Об этом aif.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.
«Первый симптом, который должен настораживать, это кровь в мочевыводящих путях. Но в основном, конечно, поиск (опухоли — ред.) активный, то есть при ежегодных профосмотрах», — сказал врач, добавив, что опухоль на ранних стадиях можно увидеть на УЗИ почек.
Прогноз лечения является достаточно благоприятным, отметил Черемушкин. Этот вид рака не склонен агрессивно прогрессировать, уточнил он.
Александр Митта ушел из жизни 14 июля в возрасте 92 лет. Он скончался после продолжительной борьбы с раком почки. Последние пару недель жизни режиссер провел в медучреждении.
Aif.ru писал о том, какое наследство Митта оставил после своего ухода.