Врач Черемушкин: кровь в моче может указывать на рак почки, как у Митты

«Первый симптом, который должен настораживать, это кровь в мочевыводящих путях. Но в основном, конечно, поиск (опухоли — ред.) активный, то есть при ежегодных профосмотрах», — сказал врач, добавив, что опухоль на ранних стадиях можно увидеть на УЗИ почек.