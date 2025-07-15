Мельников: до 80% вышедших по УДО, как Ефремов, снова попадают в колонию

Около 70−80% осужденных, которые вышли по УДО (условно-досрочное освобождение), спустя время снова возвращаются в места лишения свободы, сообщил в беседе с aif.ru правозащитник Иван Мельников.
«Если посмотреть статистику по вышедшим по УДО или вообще статистику по тем, кто в целом вышел из тюрьмы, то в 70−80% случаев они возвращаются обратно — кто-то раньше, кто-то позже», — отметил юрист.
По словам Мельникова, традиционно наблюдаются некоторые проблемы с социализацией заключенных.
«Выходят хорошие законы, но плохо исправляются люди. Надо это признать», — сказал он.
Ранее по УДО вышел актер Михаил Ефремов. Спустя несколько месяцев он получил предложение о съемках и уже подписал контракт на 13 млн рублей.